Актер из Рязани сыграл одну из главных ролей сериала на НТВ

Рязанский актер Александр Воробьев сыграл одну из главных ролей в сезоне сериала «Морские дьяволы. Дальние рубежи». Первая и вторая серия вышли в эфире 12 ноября.

Рязанский актер Александр Воробьев сыграл одну из главных ролей в сезоне сериала «Морские дьяволы. Дальние рубежи». Первая и вторая серия вышли в эфире 12 ноября.

О премьере актер рассказал в своем Instagram.

«Я думал, что смогу много написать, но на самом деле, не могу подобрать слов. Это большой и важный шаг для меня, для парня из Рязани, который в 27 лет решил радикально поменять все в своей жизни и поехал в Москву поступать в театральный, чтобы воплотить мечту детства. И… получилось», — написал Воробьев.

Он добавил, что играет персонажа по кличке Ворон.

Сериал «Морские дьяволы» выходит на НТВ с 2005 года. Александр Воробьев окончил РГУ, играл в студенческом театре «Переход», в 2020 году окончил ГИТИС.