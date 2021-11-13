\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
Вск, 14
Пнд, 15
ЦБ USD 71.81 0.61 13/11
ЦБ EUR 82.22 0.56 13/11
Нал. USD 72.10 / 73.00 09:52
Нал. EUR 82.70 / 83.10 09:52
Новости
Публикации
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
Вчера 15:55
962
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
Вчера 11:35
6 097
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
2 757
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
4
12 559
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Актер из Рязани сыграл одну из главных ролей сериала на НТВ
Рязанский актер Александр Воробьев сыграл одну из главных ролей в сезоне сериала «Морские дьяволы. Дальние рубежи». Первая и вторая серия вышли в эфире 12 ноября.

Рязанский актер Александр Воробьев сыграл одну из главных ролей в сезоне сериала «Морские дьяволы. Дальние рубежи». Первая и вторая серия вышли в эфире 12 ноября.

О премьере актер рассказал в своем Instagram.

«Я думал, что смогу много написать, но на самом деле, не могу подобрать слов. Это большой и важный шаг для меня, для парня из Рязани, который в 27 лет решил радикально поменять все в своей жизни и поехал в Москву поступать в театральный, чтобы воплотить мечту детства. И… получилось», — написал Воробьев.

Он добавил, что играет персонажа по кличке Ворон.

Сериал «Морские дьяволы» выходит на НТВ с 2005 года. Александр Воробьев окончил РГУ, играл в студенческом театре «Переход», в 2020 году окончил ГИТИС.