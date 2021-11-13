В Рязани ДТП с маршруткой произошло по вине пьяного водителя легковушки

В Рязани водитель Renault Logan, въехавший в маршрутку на улице Новой, был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязани водитель Renault Logan, въехавший в маршрутку на улице Новой, был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в пятницу, 12 ноября, примерно в 22:05 напротив дома 88 по улице Новой. По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя Renault Logan, в состоянии алкогольного опьянения въехал в остановившийся впереди в попутном направлении ПАЗ 320435-04.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля обращался за медицинской помощью. Проводится проверка.

Напомним, ранее кадры опубликовали в соцсетях.