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Умерла старейшая жительница Рязанской области
В возрасте 108 лет не стало Анисии Васильевны Мишачевой. Она ушла из жизни в пятницу, 12 ноября, сообщает «КП-Рязань».

В возрасте 108 лет не стало Анисии Васильевны Мишачевой. Она ушла из жизни в пятницу, 12 ноября, сообщает «КП-Рязань».

Женщина была старейшей жительницей Рязанской области. Она родилась 5 января 1913 года в селе Курман Касимовского уезда Рязанской губернии. Позже село вошло в состав поселка Лашма Касимовского района. Большая часть жизни женщины прошла именно в этом месте.

До последних дней Анисия Васильевна пребывала в ясном сознании, общалась и любила жизнь.