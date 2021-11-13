В Рязанской области ищут водителя машины, в которой обнаружили следы крови

Следователи разыскивают водителя брошенной машины в Шиловском районе. Автомобиль обнаружили застрявшим в канаве утром 12 ноября недалеко от села Сасыкино, сообщает
Datsun принадлежит 52-летнему жителю Ульяновской области. В салоне обнаружили кровь на месте водителя, открытую банку тушенки, нож и стаканы с водкой. На заднем сиденье лежал мобильный телефон, последние звонки были родным и знакомым.
Выяснилось, что 6 ноября примерно в 23:00 мужчина выехал из Раменского домой в Ульяновскую область. По словам руководителя Шиловского МСО СУ
Сразу же после этого он позвонил знакомому, у которого есть трактор, и попросил помощи.
«А мы когда осмотр машины делали, видели, что сзади был пристроен буксировочный трос, причем новый, ранее не использовался. Но каких-либо следов транспорта рядом нет», — добавил следователь.
Во время доследственной проверки выяснили, что у пропавшего мужчины были проблемы с алкоголем. В нетрезвом состоянии он дезориентировался и мог уйти в другую сторону.
«Одна из версий — по дороге мужчина решил выпить, заехал не туда, но решил, что уже доехал до дома. Что касается крови в салоне, то, скорее всего, он ударился, когда попал в канаву. Удар был сильный, канава глубокая… Возможно, носом ударился. На ноже, которым он открывал тушенку, салфетках, были только его следы, и не похоже, что это криминал», — рассказал Алексей Минашкин.
Следователи прорабатывают все версии случившегося и продолжают поиски. От места, где застряла машина, близко до ближайшего водоема. По словам сторожа, днем 7 ноября он слышал проезжающий автомобиль и звук буксующей машины.