В Рязанской области ищут водителя машины, в которой обнаружили следы крови

Следователи разыскивают водителя брошенной машины в Шиловском районе. Автомобиль обнаружили застрявшим в канаве утром 12 ноября недалеко от села Сасыкино, сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на Следственный комитет.

Следователи разыскивают водителя брошенной машины в Шиловском районе. Автомобиль обнаружили застрявшим в канаве утром 12 ноября недалеко от села Сасыкино, сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на Следственный комитет.

Datsun принадлежит 52-летнему жителю Ульяновской области. В салоне обнаружили кровь на месте водителя, открытую банку тушенки, нож и стаканы с водкой. На заднем сиденье лежал мобильный телефон, последние звонки были родным и знакомым.

Выяснилось, что 6 ноября примерно в 23:00 мужчина выехал из Раменского домой в Ульяновскую область. По словам руководителя Шиловского МСО СУ С. К. России по Рязанской области Алексея Минашкина, дочери пропавший звонил 7 ноября. Он сказал, что находится возле дома, но застрял у элеватора.

Сразу же после этого он позвонил знакомому, у которого есть трактор, и попросил помощи.

«А мы когда осмотр машины делали, видели, что сзади был пристроен буксировочный трос, причем новый, ранее не использовался. Но каких-либо следов транспорта рядом нет», — добавил следователь.

Во время доследственной проверки выяснили, что у пропавшего мужчины были проблемы с алкоголем. В нетрезвом состоянии он дезориентировался и мог уйти в другую сторону.

«Одна из версий — по дороге мужчина решил выпить, заехал не туда, но решил, что уже доехал до дома. Что касается крови в салоне, то, скорее всего, он ударился, когда попал в канаву. Удар был сильный, канава глубокая… Возможно, носом ударился. На ноже, которым он открывал тушенку, салфетках, были только его следы, и не похоже, что это криминал», — рассказал Алексей Минашкин.

Следователи прорабатывают все версии случившегося и продолжают поиски. От места, где застряла машина, близко до ближайшего водоема. По словам сторожа, днем 7 ноября он слышал проезжающий автомобиль и звук буксующей машины.