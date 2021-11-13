Мальчику, лишившемуся ног и руки в ДТП под Рязанью, сделали слепки для протезов

В немецкой клинике 11-летнему Владиславу Синилкину, пострадавшему в серьезном ДТП в Рязанской области, сделали слепки с конечностей. Также ребенок протестировал искусственную кисть. Об этом сообщила мать мальчика в своем Instagram.

В немецкой клинике 11-летнему Владиславу Синилкину, пострадавшему в серьезном ДТП в Рязанской области, сделали слепки с конечностей. Также ребенок протестировал искусственную кисть. Об этом сообщила мать мальчика в своем Instagram.

К культе прикрепили искусственную кисть, чтобы мальчик смог попробовать самостоятельно сжимать и разжимать пальцы. Влад Синилкин смог подержать в этой руке даже пульт.

С культей ребенка сделали гипсовые слепки. Это необходимо для создания протезов.

«Влад такой молодец! Как он все старается делать», — поделилась мать мальчика Татьяна.

Напомним, семья находится в Германии, в немецкой клинике Владу Синилкину выполнят протезирование.

ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело. Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.