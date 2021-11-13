Ушла из жизни директор рязанской школы № 71

В Рязани скончалась директор школы № 71 Марина Ивановна Полухина. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина в соцсетях.

В Рязани скончалась директор школы № 71 Марина Ивановна Полухина. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина в соцсетях .

«Умерла директор школы № 71. Всю жизнь она посвятила детям, школе. Человек необычайной душевной щедрости. Красивая женщина… Тот, кто видел ее впервые, не сомневался, — это директор школы. В голосе, манерах, жестах — уверенность, твердость… и всеобъемлющая доброта», — написала Сорокина.

Она выразила свои соболезнования близким Марины Ивановны.