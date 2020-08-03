925-летие Рязани и День ВДВ. Обзор главных новостей за выходные, 1-2 августа

Завершились первые выходные августа. Вспомним главные события минувшего уикенда.
В субботу, 1 августа, Рязань отметила 925-летие. Основной площадкой для празднования в этом году стал ЦПКиО. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке. Также рязанцам показали ретро-автомобили, в ЦПКиО открылся скейт-парк, а в Лесопарке появился «Кузнечный букет».
В Рязани наградили семьи, которые прожили в браке более 25 лет. Церемония прошла во Дворце торжеств.
День города в Рязани завершился праздничным салютом.
В воскресенье, 2 августа, в Рязани отметили День ВДВ. В празднике, посвященном 90-летию войск, на стадионе «Спартак» поучаствовал губернатор Николай Любимов.
В Рязани прошел легкоатлетический полумарафон «Рязанской Кремль 2020». Его приурочили ко Дню города и ко Дню ВДВ.
В этот же день в Рязани открыли памятник косопузу.
О происшествиях. На улице Горького кроссовер столкнулся с мотоциклом, есть пострадавшие. В Рязани две легковушки столкнулись с «ГАЗелью». Пострадали два человека.
В Недостоеве 22-летний водитель устроил ДТП с пострадавшим. В Кораблинском районе произошла смертельная авария.
Кроме того, в Рязани скончались сразу две пациентки с коронавирусом.