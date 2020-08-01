В Рязани скончались сразу две пациентки с коронавирусом

Обе женщины находились на лечении в реанимации.

В субботу, 1 августа, стало известно о смерти двух пациенток рязанской больницы с подтвержденным тестом на COVID-19. Об этом сообщил оперштаб региона.

Скончалась женщина 49 лет, которая имела сопутствующие заболевания, долгое время была в тяжелом состоянии и более 30 дней находилась на ИВЛ.

Второй пациентке было 88 лет, она имела сопутствующие тяжелые хронические заболевания.

Обе женщины находились на лечении в реанимации.

Окончательно причина смерти будет установлена после патологоанатомического и гистологического исследований.