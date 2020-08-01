Фоторепортаж: как Рязань празднует 925-летие
Основной площадкой в этом году стал парк ЦПКиО.
В Рязани начались праздничные мероприятия, посвященные 925-летию города. Основной площадкой в этом году стал парк ЦПКиО.
На входе в парк рязанцы увидели выставку ретро-автомобилей. На гастроплощадке все желающие смогли попробовать продукцию местных производителей, а в выставочном пространстве посмотрели работы рязанских мастеров, а также арт-объекты.
Любители активного отдыха смогли посмотреть спортивные состязания по мини-футболу, теннису и стритболу. А в зоне развлечений — выставку собак и шоу мыльных пузырей.
Также горожане попробовали себя в мастер-классе по живописи, постреляли из «пушки» и потанцевали под песни советских лет.