В Лесопарке появился «Кузнечный букет»
Подарок к 925-летию Рязань получила от Гильдии кузнецов России.
В Лесопарке появился «Кузнечный букет». Подарок к 925-летию Рязань получила от Гильдии кузнецов России в рамках акции «Подарок городу». Об этом сообщила пресс-служба городской думы.
На открытии арт-объекта присутствовала глава Рязани Юлия Рокотянская.
«Этот подарок напоминает о том, что Рязань всегда славилась своими мастерами-умельцами, среди которых немало искусных кузнецов. Спасибо за то, что украсили Лесопарк новым объектом. Со временем он станет местом притяжения и рязанцев, и гостей города. Мы получили еще одну изюминку, которая будет способствовать привлечению туристов в наш древний и прекрасный город», — отметила Рокотянская.