В Рязани открыли памятник косопузу

Арт-объект располагается в сквере на Новослободской.

В воскресенье, 2 августа, губернатор Николай Любимов открыл памятник персонажу рязанского фольклора — косопузу. Арт-объект, который стал подарком к 925-летию областного центра, располагается в сквере на Новослободской.

«С древности на рязанской земле было много плотников, тех, кто умел строить дома, храмы. И эти мастера были известны далеко за пределами рязанской земли. Мы бы хотели, чтобы наша Рязань продолжала процветать и украшаться скульптурами, памятниками, скверами. Я уверен, что будут появляться новые парки. А те, которые уже есть, продолжат благоустраиваться», — отметил глава региона.

В открытии также принял участие автор арт-объекта — скульптор Николай Торхов. Над козопузом он работал вместе с историками и этнографами.

Любимов поблагодарил автора, отметив, что это первая работа Торхова в Рязани. Губернатор добавил, что такие скульптуры «связывают рязанцев с историей края, оживляют городские пространства, делают Рязань более узнаваемой, веселой и жизнерадостной».