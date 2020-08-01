В Рязани две легковушки столкнулись с «ГАЗелью». Пострадали два человека
ДТП произошло в пятницу, 31 июля в 14:20.
В Рязани две легковушки столкнулись с «ГАЗелью». Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в пятницу, 31 июля в 14:20 на улице Верхняя напротив дома №50.
В аварию попали три автомобиля: Renault Sandero под управлением 42-летнего водителя, Mazda 3 за рулем которой находилась 28-летняя девушка и «ГАЗель» под управлением 59-летнего водителя.
Водители Renault Sandero и Mazda 3 обращались за медпомощью.