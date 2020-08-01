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Рокотянская наградила рязанских семей, проживших в браке более 25 лет
Праздник «Сердца, достойные любви» прошел на территории у нового Дворца торжеств на Московском шоссе.

В субботу, 1 августа, праздник «Сердца, достойные любви» прошел на территории у нового Дворца торжеств на Московском шоссе. Глава Рязани Думы Юлия Рокотянская поздравила гостей мероприятия с Днем города. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Рокотянская вручила медали «За любовь и верность» парам, прожившим в браке более 25 лет.

3Ваши любящие сердца много-много лет бьются в унисон, вы понимаете друг друга с полуслова. Пусть вас оберегают хранители семьи и брака — Петр и Феврония Муромские! Пусть в ваших домах не смолкает детский смех, а семейный очаг всегда будет наполнен теплом родных сердец, радостью и счастьем", — отметила глава Рязани.

Ко Дню города завершили благоустройство территории, прилегающей к Дворцу торжеств.