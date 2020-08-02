Рязанцы пробежали полумарафон
Его приурочили ко Дню города и ко Дню ВДВ.
В воскресенье, 2 августа, в Рязани прошел легкоатлетический полумарафон «Рязанской Кремль 2020». Его приурочили ко Дню города и ко Дню ВДВ, сообщил сайт правительства Рязанской области.
Рязанцам предложили пробежать следующие дистанции: 21,1 км, 10 км, 3,5 км. Также на мероприятии устроили благотворительный забег на 1,5 км.
Победителями забега стали: на дистанции 21,1 км среди мужчин лидировал Илья Чулков, среди женщин — Татьяна Сычева. На дистанции 10 км среди мужчин победителем стал Александр Именин, среди женщин — Юлия Переверзева. На дистанции 3,5 км среди мужчин первыми стали Алексей Дорофеев и Лилия Сандрыкина.