Рязанские бобовые культуры на мировом рынке. Как «Скопинзернопродукт» сотрудничает с другими странами

Предприятия Рязанской области активно развивают экспорт, выходят на международные рынки и осваивают новые направления. Продукция нашего региона поставляется более чем в 100 стран мира. Среди значимых партнеров местных компаний: Беларусь, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция. Рязанская область торгует строительными материалами, пластмассовыми изделиями, медицинской техникой, кожей и кожевенными полуфабрикатами, продуктами питания и рядом других товаров. В данный список входит и рязанское зерно.

Активно поставляет бобовые и масличные культуры в другие страны предприятие «Скопинзернопродукт». Идеи по выходу на зарубежные рынки возникли у компании еще в 2016 году. Постепенно появились планы и цели, которые впоследствии послужили ориентиром. Благодаря совместной работе с экспертами Рязанского центра экспорта «Скопинзернопродукт» изучил список потенциальных покупателей и совершил первую успешную поставку льна в Бельгию.

В октябре 2023 года делегации рязанских предприятий отправились в бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты. Десять региональных организаций представили свои товары потенциальным партнерам. Для компании «Скопинзернопродукт» поездка оказалась успешной. Предприятие подписало соглашение о поставке гороха.

В 2025 году экспортно ориентированные предприятия, в том числе «Скопинзернопродукт», уже представили свои товары на крупнейшей международной выставке продуктов питания в Шанхае SIAL China, в которой приняли участие пять тысяч участников из 70 стран. Коллективную экспозицию организовали при поддержке Агентства развития бизнеса.

«В условиях торговых ограничений нашим предпринимателям необходима поддержка в налаживании новых экспортных связей с зарубежными партнерами. Китайский рынок очень ёмкий, но имеет свои правила и особенности. Уверена, что переговоры и встречи помогут нашим компаниям уточнить потребности партнеров, лучше понять, как позиционировать здесь свои товары», — заявила зампред правительства Юлия Швакова после поездки в КНР.

«Скопинзернопродукт» давно начал кампанию по выходу на рынок КНР. Первая бизнес-миссия предприятия в Китай состоялась в 2024 году. Тогда делегации удалось заключить ряд контрактов: предприятие подписало соглашения о сотрудничестве в сфере поставок зернобобовых культур с китайскими Jiawo Beidahuang Agricultural Holdings Co., Ltd и Harbin Foreign Economy and Trade Group Co., Ltd.

«Это была наша первая поездка в Китай и к выбору потенциальных покупателей мы подошли из соображения „малый бизнес для малого бизнеса“. Специалисты РЦЭ подобрали подходящие компании. Некоторые приехали на переговоры к нам в отель, к другим выезжали мы. Во время посещения офисов и предприятий из десяти компаний выбрали две, с которыми могло бы получиться сотрудничество. Это были оптовые базы по продаже масличных и бобовых культур. На сегодняшний день мы с ними в диалоге», — рассказал генеральный директор Денис Абрамов на деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области».

На выставке SIAL China 2025 в Шанхае «Скопинзернопродукт» провел переговоры с крупными потребителями масличных и бобовых культур, после чего диалог о сотрудничестве продолжился и в Москве. Как отметил Денис Абрамов, пришлось столкнуться с проверками на санкционные списки, длительным согласованием с банками, подготовкой дорожной карты и выстраиванием алгоритма работы, но все же удалось достичь успеха и отправить продукцию в Китай.

«Стенд был настолько хорош и находился в удачном месте, при всем желании пройти мимо посетителям не получалось. А цветовая гамма сама приглашала зайти и ознакомиться с компаниями из Рязанской области», — поделился Денис Абрамов.

Отметим, что в 2025 году «Скопинзернопродукт» приобрел новых партнеров не только в Китае, но и в Беларуси. В бизнес-миссии приняли участие 17 рязанских предприятий, которые провели более 100 раундов переговоров. Встречи состоялись с 80 потенциальными партнерами. По итогам бизнес-миссии «Скопинзернопродукт» обнаружил высокую потребность рынка в поставке рапса и подписал ряд экспортных контрактов. На переговорах также стала известна высокая заинтересованность белорусских компаний в поставках рязанской продукции.

«Скопинзернопродукт» продолжает расширять свое представительство в других странах. Компания регулярно налаживает связи с иностранными партнерами, чтобы рязанская продукция выходила за пределы региона и отправлялась за границы Российской Федерации.

Отметим, что участие в международных выставках помогает местным предприятиям расширять экспортные возможности, находить новых иностранных партнеров и потенциальных покупателей. При этом Рязанский центр экспорта оказывает всевозможную поддержку организациям, консультирует их и сопровождает в бизнес-миссиях.

Помощь экспортерам Рязанской области оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его главная цель — прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров и продукции агропромышленного комплекса, а также создание зарубежной инфраструктуры поддержки экспорта. Кроме того, в Рязанской области действуют два региональных проекта: «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Срок их реализации — с 1 января 2025 года до 31 декабря 2030 года.

В Рязанской области экспортное направление развивается достаточно активно. Так, по результатам 2025 года, она вошла в число лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 — целевого показателя национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Рязанская область заняла первое место по Центральному федеральному округу и второе место — по России.

«В 2025 году центр оказал 877 региональным компаниям более 2400 услуг. Самыми востребованными стали такие услуги, как содействие в участии в международных выставках и бизнес-миссиях, помощь в поисках потенциальных партнеров за рубежом, сертификации продукции, консультации в области экспорта. Всего за год региональные экспортеры приняли участие в 7 бизнес-миссиях и 27 выставках, итогом которых стали новые контракты с иностранными компаниями более чем из 30 стран», — сообщила зампред правительства Юлия Швакова.

РЭС 2.0 включает 15 инструментов, которые помогают увеличивать объем экспорта. Все они действуют в Рязанской области. В перечень инструментов входит возможность участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, помощь в поиске подходящего направления для экспорта и деловых партнеров за рубежом, юридические и образовательные услуги.