В Рязани отметили День ВДВ

В празднике, посвященном 90-летию войск, на стадионе «Спартак» поучаствовал губернатор Николай Любимов.

В воскресенье, 2 августа, в Рязани отметили День ВДВ. В празднике, посвященном 90-летию войск, на стадионе «Спартак» поучаствовал губернатор Николай Любимов.

«В Рязани празднование Дня города совпало с Днем Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Это уже сложившаяся историческая традиция. Имена мужественных рязанцев навсегда останутся в памяти жителей региона. Среди них немало десантников. Боевые заслуги нашей крылатой пехоты — это часть нашей славной истории», — отметил политик в своем поздравлении.

После официальной части на стадионе станцевали «Офицерский вальс», прошли показательные выступления роты почетного караула десантного училища и спортсменов-парашютистов.

Кроме того, десантники посоревновались в традиционной военизированной эстафете, после которой над стадионом пролетели пилотажные группы на Су-25.

Завершилось мероприятие всеобщим исполнением песни «Синева».

Мероприятие проходило с соблюдением необходимых норм безопасности. На столике у входа был санитайзер, гостям выдавали маску.