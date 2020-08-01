Рязанцам в День города показали ретро-автомобили
Советские и иностранные машины расположили при входе в парк.
В субботу, 1 августа, в честь 925-летия Рязани в ЦПКиО прошла выставка ретро-автомобилей.
Советские и иностранные машины расположили при входе в парк. На выставку они приехали не только из Рязанской области, но и из других регионов.
Это ретро и классические автомобили до 1990 года выпуска: «Москвич» 412, ИЖ 2125, ВПЗ 2101, «Волга» ГАЗ 21 и другие. Также жители могли увидеть несколько советских мотоциклов.
Выставка вызвала большой интерес среди горожан. Многие подходили и фотографировались среди «экспонатов».