В ЦПКиО открылся скейт-парк
Мэрия опубликовала правила поведения на площадке.
В субботу, 1 августа, в ЦПКиО открылся скейт-парк, сообщил сайт горадминистрации.
В церемонии открытия площадки приняли участие заместитель главы администрации Надежда Штевнина, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов.
«От имени главы администрации Рязани Елены Борисовны Сорокиной я поздравляю всех вас с Днем рождения нашего любимого города, — обратилась к собравшимся Надежда Штевнина, — стало доброй традицией на каждый такой праздник дарить Рязани подарки. В этом году одним из них стал новый скейт-парк. Пользуйтесь им с удовольствием, но не забывайте про экипировку и шлемы», — добавила она.