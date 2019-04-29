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9:21, 29 апреля 2019 566
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Пасха и реакция Минобороны на акцию рязанских курсантов. Обзор главных новостей за выходные, 27-28 апреля

Пасха и реакция Минобороны на акцию рязанских курсантов. Обзор главных новостей за выходные, 27-28 апреля

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Завершились последние выходные апреля. Вспомним их главные события.

Главным стало празднование Пасхи в воскресенье, 28 апреля. Пасху вместе с рязанцами отметил губернатор Николай Любимов В воскресенье, 28 апреля, он посетил вечернюю службу в Христорождественском соборе.

В Пасху в центре Рязани раздавали бесплатные куличи. Фото куличей и пасхальных яиц, которые рязанцы приготовили сами, были опубликованы в соцсетях.

Рязанские активисты навестили одиноких пожилых людей перед праздником.

В Рязани прошел конкурс на лучшего водителя автобуса В клубе Deep выступил рэпер Face.

Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову В рязанском магазине засняли мужчину, похитившего деньги из ящика для сбора денег больным детям.

Не обошлось без происшествий. Рязанец пытался украсть спиртное из супермаркета на улице Грибоедова. В Ленобласти покончил с собой 24-летний военнослужащий-связист из Рязани. Правоохранители начали проверку после случившегося

В Рязани поезд насмерть сбил юношу. С места его гибели появилось фото.

В Рыбном пропал местный житель. Хирурги рязанской ОКБ впервые пересадили печень

На улице Стройкова провалился асфальт, который позднее заделали.

Рязанка пожаловалась на условия для животных в зверинце парка «Пересвет».

О спортивных новостях. В субботнем матче ФК «Рязань» забил три мяча, но не смог переиграть «Квант».


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