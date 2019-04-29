Пасха и реакция Минобороны на акцию рязанских курсантов. Обзор главных новостей за выходные, 27-28 апреля

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Завершились последние выходные апреля. Вспомним их главные события.
Главным стало празднование Пасхи в воскресенье, 28 апреля. Пасху вместе с рязанцами
В Пасху в центре Рязани
Рязанские активисты
В Рязани
Минобороны
Не обошлось без происшествий. Рязанец
В Рязани поезд
В Рыбном
На улице Стройкова
Рязанка
О спортивных новостях. В субботнем матче ФК «Рязань»
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.