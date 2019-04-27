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Рязанские активисты навестили одиноких пожилых людей перед Пасхой. Об этом в редакцию RZN.info сообщила одна из организаторов акции.
В домах пенсионеров молодые люди из автотранспортного техникума мыли окна, потолки, полы, вешали шторы, чинили пылесосы или табуретки — делали все, о чем просили хозяева квартир.
«Не жалуемся, не хвалимся, денег не собираем. Но пусть добрые поступки не останутся без внимания», — сказала одна из активисток.
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