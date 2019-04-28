Рязанка пожаловалась на условия для животных в зверинце парка «Пересвет»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В соцсети появились сообщения о том, что в парке «Пересвет» в Рыбном животных держат в плохих условиях. Фото и видео из зверинца опубликованы в группе «
«Это — ужасно! Только что заехали в парк „Пересвет“, на выезде из Рыбного. В клетке весь перемазанный испражнениями сидит небольшой, то ли худой, то ли еще маленький, медведь. И вместо еды у него все те же испражнения. Видеть это — невыносимо. В соседней клетке — лисица. У нее на полу — расчлененная безголовая полуразложившаяся курица…», — написала очевидец.
Напомним, в прошлом году рязанские зоозащитники
Во время проверки прокуратура выявила
Зоопарк
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В ночь на понедельник похолодает до -2 градусов
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.