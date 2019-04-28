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21:36, 28 апреля 2019 1 634
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Рязанка пожаловалась на условия для животных в зверинце парка «Пересвет»

Рязанка пожаловалась на условия для животных в зверинце парка «Пересвет»

В соцсети появились сообщения о том, что в парке «Пересвет» в Рыбном животных держат в плохих условиях. Фото и видео из зверинца опубликованы в группе «Народная Рязань» «ВКонтакте».

«Это — ужасно! Только что заехали в парк „Пересвет“, на выезде из Рыбного. В клетке весь перемазанный испражнениями сидит небольшой, то ли худой, то ли еще маленький, медведь. И вместо еды у него все те же испражнения. Видеть это — невыносимо. В соседней клетке — лисица. У нее на полу — расчлененная безголовая полуразложившаяся курица…», — написала очевидец.

Напомним, в прошлом году рязанские зоозащитники пожаловались на плохие условия в передвижном зверинце «Ноев Ковчег». Позже владельцы показали условия содержания животных.

Во время проверки прокуратура выявила нарушения ветеринарного законодательства в зоопарке.

Зоопарк получил административный штраф из-за нарушений ветеринарных правил содержания животных.


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