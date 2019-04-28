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15:31, 28 апреля 2019 2 849
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В Рязанской области разыскивают жителя Рыбного

В Рязанской области разыскивают жителя Рыбного

В Рязанской области разыскивают жителя Рыбного. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Пропал Владислав Геннадьевич Артамонов, 1980 года рождения (39 лет). 25 апреля он ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина среднего роста, около 165-168 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Одет был в серую куртку и темные спортивные штаны.

Если у вас есть любая информация об этом человеке, вы можете связаться с активистами по телефону +7 (965) 714-57-37 (Анна).


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