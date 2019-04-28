RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области разыскивают жителя Рыбного. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «
Пропал Владислав Геннадьевич Артамонов, 1980 года рождения (39 лет). 25 апреля он ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Мужчина среднего роста, около 165-168 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Одет был в серую куртку и темные спортивные штаны.
Если у вас есть любая информация об этом человеке, вы можете связаться с активистами по телефону
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Рязанью засняли аиста в гнезде. Видео
|
cледующая новость →Рязанские активисты попросили минтранс отремонтировать дорогу в село Ижевское
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.