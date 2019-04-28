Хирурги рязанской ОКБ впервые пересадили печень. Фото

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Врачи рязанской ОКБ впервые пересадили печень. Об этом на
Операция прошла в ночь на воскресенье, 28 апреля.
В сообщении отметили, что пациентке срочно требовалась пересадка печени. Женщина прошла тест на совместимость, после чего команда провела операцию.
Ей предстоит побыть в реанимации, дальше пациентку ждет период реабилитации.
Операцию провели под руководством коллег из центра трансплантологии имени Шумакова.
Помимо этого, в больнице уже в четвертый раз пересадили печень.
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