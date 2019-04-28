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16:58, 28 апреля 2019 2 368
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Хирурги рязанской ОКБ впервые пересадили печень. Фото

Хирурги рязанской ОКБ впервые пересадили печень. Фото

Врачи рязанской ОКБ впервые пересадили печень. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил главврач больницы Дмитрий Хубезов.

Операция прошла в ночь на воскресенье, 28 апреля.

В сообщении отметили, что пациентке срочно требовалась пересадка печени. Женщина прошла тест на совместимость, после чего команда провела операцию.

Ей предстоит побыть в реанимации, дальше пациентку ждет период реабилитации.

Операцию провели под руководством коллег из центра трансплантологии имени Шумакова.

Помимо этого, в больнице уже в четвертый раз пересадили печень.


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