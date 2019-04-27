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17:59, 27 апреля 2019 2 849
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В клубе Deep выступил рэпер Face. Фото

В клубе Deep выступил рэпер Face. Фото

В Рязани выступил рэпер Face. Концерт прошел в пятницу, 26 апреля, в клубе Deep.

Артист выступил с презентацией нового альбома Slime, а также с уже известными композициями.

На концерте собрался полный зал, при этом, основу публики составили подростки.

Отметим, что в некоторых городах России, а также в Минске концерты исполнителя отменили.

Фото из группы Творческий Союз «Поколение» «ВКонтакте»


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