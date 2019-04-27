В клубе Deep выступил рэпер Face. Фото

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В Рязани выступил рэпер Face. Концерт прошел в пятницу, 26 апреля, в клубе Deep.
Артист выступил с презентацией нового альбома Slime, а также с уже известными композициями.
На концерте собрался полный зал, при этом, основу публики составили подростки.
Отметим, что в некоторых городах России, а также в Минске концерты исполнителя отменили.
Фото из группы
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.