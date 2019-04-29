Провалившийся на улице Стройкова асфальт заделали

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Асфальт, провалившийся на улице Стройкова, заделали. Об этом сообщили в горадминистрации.
Там рассказали, что провал образовался из-за прорыва водопровода, произошедшего в субботу, 28 апреля.
«Подмыло грунт и образовался провал. Сотрудники „Водоканала“ локализовали аварийную ситуацию. Потребители обеспечены водоснабжением», — говорится в сообщении мэрии.
В горадминистрации добавили, что работы на месте провала продолжатся.
Ранее очевидец
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