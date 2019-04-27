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14:28, 27 апреля 2019 1 316
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Рязанцу грозит десять лет тюрьмы за разбойное нападение на продуктовый магазин

Рязанцу грозит десять лет тюрьмы за разбойное нападение на продуктовый магазин

Фото: Pixabay.com

Рязанцу грозит десять лет тюрьмы за разбойное нападение на продуктовый магазин. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение от работницы супермаркета, расположенного в Рязани на улице Грибоедова. Там мужчина попытался вынести из торгового зала две бутылки спиртного. Продавцы попробовали остановить злоумышленника и тогда он вытащил нож и, угрожая расправой, отпугнул людей и выбежал наружу.

Ориентировку разослали патрульным нарядам полиции и экипажам ДПС. Вскоре злоумышленника арестовали. Им оказался 23-летний рязанец, ранее судимый за кражу. Орудие преступления — нож и часть похищенного изъяли.

Молодого человека будут судить по части 2 статьи 162 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.


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