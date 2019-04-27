RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанцу грозит десять лет тюрьмы за разбойное нападение на продуктовый магазин. Об этом сообщил
В полицию поступило сообщение от работницы супермаркета, расположенного в Рязани на улице Грибоедова. Там мужчина попытался вынести из торгового зала две бутылки спиртного. Продавцы попробовали остановить злоумышленника и тогда он вытащил нож и, угрожая расправой, отпугнул людей и выбежал наружу.
Ориентировку разослали патрульным нарядам полиции и экипажам ДПС. Вскоре злоумышленника арестовали. Им оказался 23-летний рязанец, ранее судимый за кражу. Орудие преступления — нож и часть похищенного изъяли.
Молодого человека будут судить по части 2 статьи 162 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские активисты навестили одиноких пожилых людей перед Пасхой
|
cледующая новость →Круг, эстафета и змейка. В Рязани прошел конкурс на лучшего водителя автобуса
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.