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В воскресенье, 28 апреля, на улице Стройкова провалился асфальт. Фото опубликовали «ВКонтакте».
Как отметил очевидец, снимок сделан около новостройки по адресу: улица Стройкова, дом №51.
Автор фото также подчеркнул, что стены дома покрылись трещинами.
Фото
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