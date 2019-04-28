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18:29, 28 апреля 2019 1 754
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Христос Воскрес! Любимов отметил Пасху вместе с рязанцами

Христос Воскрес! Любимов отметил Пасху вместе с рязанцами

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Любимов вместе с рязанцами отметил Пасху. В воскресенье, 28 апреля, губернатор посетил вечернюю службу в Христорождественском соборе.

Вечерню, на которую пришли около сотни рязанцев, провел митрополит Марк. После службы он обратился к собравшимся с проповедью.

«Праздник Пасхи — ключ и решение в вопросах жизни и смерти. Если Христос Воскрес, то у людей есть надежда на жизнь вечную», — подчеркнул митрополит.

Он поздравил рязанцев с главным православным праздником и пожелал мира, радости, процветания и добра. Любимов также присоединился к поздравлениям.

«Праздник объединяет нас в вере и дает нам согласие. Только в согласии и единстве мы сможем достичь чего-то хорошего для нашей рязанской земли», — отметил политик.

Он подчеркнул, что за праздником Пасхи идет весна духовная и природная.

«Христос Воскресе!», — обратился губернатор к собравшимся.

«Воистину Воскресе», — ответили ему.

Перед началом веречни рязанцам бесплатно раздавали куличи, а после — освещенные яйца.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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