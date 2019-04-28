Христос Воскрес! Любимов отметил Пасху вместе с рязанцами

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Любимов вместе с рязанцами отметил Пасху. В воскресенье, 28 апреля, губернатор посетил вечернюю службу в Христорождественском соборе.
Вечерню, на которую пришли около сотни рязанцев, провел митрополит Марк. После службы он обратился к собравшимся с проповедью.
«Праздник Пасхи — ключ и решение в вопросах жизни и смерти. Если Христос Воскрес, то у людей есть надежда на жизнь вечную», — подчеркнул митрополит.
Он поздравил рязанцев с главным православным праздником и пожелал мира, радости, процветания и добра. Любимов также присоединился к поздравлениям.
«Праздник объединяет нас в вере и дает нам согласие. Только в согласии и единстве мы сможем достичь чего-то хорошего для нашей рязанской земли», — отметил политик.
Он подчеркнул, что за праздником Пасхи идет весна духовная и природная.
«Христос Воскресе!», — обратился губернатор к собравшимся.
«Воистину Воскресе», — ответили ему.
Перед началом веречни рязанцам бесплатно раздавали куличи, а после — освещенные яйца.
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