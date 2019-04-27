Рязанский военнослужащий покончил с собой в Ленобласти

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В Ленобласти покончил с собой 24-летний военнослужащий-связист из Рязани. Об этом сообщил портал
Тело нашли в неиспользуемом парке боевых машин на территории поселка Каменка в Выборгском районе.
По данным издания, рязанец служил по контракту в звании прапорщика в батальоне связи воинской части №02511.
О нем известно, что служил с 2014 года, родом из Рязанской области и официально холост.
В пресс-службе Западного военного округа подтвердили гибель военнослужащего.
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