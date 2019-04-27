В рязанском магазине засняли мужчину, похитившего деньги из ящика для сбора денег больным детям. Видео

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В одном из рязанских магазинов камера видеонаблюдения засняла мужчину, который украл деньги из ящика для сбора денег больному ребенку. Ролик опубликован в группе «
Автор видео попросил быть внимательными владельцев и работников организаций, где стоят подобные ящики.
«Этот человек вытаскивает деньги из копилок сбора средств для больных детей. Действует быстро, нагло. Владельцы и работники организаций, где стоят копилки, будьте внимательны», — написал автор сообщения.
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