Как рязанцы встретили Пасху? Обзор Instagram

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В воскресенье, 28 апреля, рязанцы встретили Пасху. Пользователи активно поздравляютс друг друга в соцсетях и выкладывают фотографии.
Редакция RZN.info сделала подборку снимков.
Напомним, ночью общественный транспорт в Рязани
Фото на заставке
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🐣В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном, и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надежной защитой крыльев своего ангела!🐣 С праздником! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ! 🕯🕯🕯
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