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19:58, 27 апреля 2019 11 546
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Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 3

Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову

В Минобороны заявили, что информация о массовом срывании погон курсантами Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) не соответствует действительности. Об этом передает «Интерфакс».

Ведомство поучаствовало в работе комиссии в учебном заведении.

«Установлены пятеро курсантов, которые, не зная нормативных документов Минобороны о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании», — заявили в министерстве.

Там отметили, что с советских времен на полевой форме одежды погоны защитного цвета предусмотрены для безопасности военнослужащих в боевых условиях.

В ведомстве сообщили, что командиров и начальников курсантов, которые «не довели до них надлежащим порядком соответствующие требования приказов военного ведомства», привлекут к ответственности по дисциплинарному уставу Вооруженных сил России.

Напомним, в ночь на 24 апреля десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова.

Позже десантники рассказали о причинах акции, а представители ВДВ рассказали о причинах смены погон.

На ситуацию также отреагировал экс-командующий ВДВ.


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