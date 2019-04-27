Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову

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В Минобороны заявили, что информация о массовом срывании погон курсантами Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) не соответствует действительности. Об этом передает «
Ведомство поучаствовало в работе комиссии в учебном заведении.
«Установлены пятеро курсантов, которые, не зная нормативных документов Минобороны о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании», — заявили в министерстве.
Там отметили, что с советских времен на полевой форме одежды погоны защитного цвета предусмотрены для безопасности военнослужащих в боевых условиях.
В ведомстве сообщили, что командиров и начальников курсантов, которые «не довели до них надлежащим порядком соответствующие требования приказов военного ведомства», привлекут к ответственности по дисциплинарному уставу Вооруженных сил России.
Напомним, в ночь на 24 апреля десятки курсантов рязанского училища ВДВ
Позже десантники
На ситуацию также отреагировал
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.