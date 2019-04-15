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9:27, 15 апреля 2019 287
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Валуев на открытии фитнес-клуба и доходы рязанских депутатов. Обзор главных новостей за выходные, 13-14 апреля

Валуев на открытии фитнес-клуба и доходы рязанских депутатов. Обзор главных новостей за выходные, 13-14 апреля

Завершились очередные выходные апреля. Вспомним их главные события.

В воскресенье, 14 апреля, на улице Есенина в Рязани открылся новый фитнес-клуб «Кислород». На торжество приехал Николай Валуев. Губернатор Рязанской области Николай Любимов открыл всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля».

Стало известно, что за год самый богатый депутат рязанской облдумы заработал больше ста миллионов. Помимо этого, Госдума опубликовала доходы депутатов от Рязанской области за 2018 год.

Новости из мира животных. На мосту под Рязанью засняли бобра. В Окском заповеднике проснулись тритоны. В выходные стало известно о том, что скончался рязанский футбольный тренер Игорь Тарасов, ушел из жизни ведущий преподаватель рязанского музколледжа Александр Надейкин.

Защита ректора РГУ попросила прекратить его уголовное преследование.

Рязанский депутат Алексей Захаров предложил чиновникам флешмоб в поддержку городского транспорта, о чем снял видеоролик. Еще один рязанец пожаловался на незаконную треногу на окраине города. О творческих успехах рязанцев. 16-летняя рязанка поборется за миллион в шоу на СТС. 12-летняя рязанка Мария Тюрютикова покинула шоу «Голос. Дети» после этапа поединков.

Не обошлось без происшествий. На пожаре в Шлаковом погиб мужчина, На пожаре в Путятине погиб 35-летний мужчина. В центре Рязани столкнулись две легковушки.


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