Валуев на открытии фитнес-клуба и доходы рязанских депутатов. Обзор главных новостей за выходные, 13-14 апреля

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Завершились очередные выходные апреля. Вспомним их главные события.
В воскресенье, 14 апреля, на улице Есенина в Рязани открылся новый фитнес-клуб «Кислород». На торжество
Стало известно, что за год самый богатый депутат рязанской облдумы
Новости из мира животных. На мосту под Рязанью
Защита ректора РГУ
Рязанский депутат Алексей Захаров
Не обошлось без происшествий. На пожаре в Шлаковом
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»