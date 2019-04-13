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21:23, 13 апреля 2019 550
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Рязанка поборется за миллион в шоу на СТС

Рязанка поборется за миллион в шоу на СТС

16-летняя рязанка Полина Богатенкова стала участницей шоу «Битва талантов» на СТС. Девочка поборется за миллион рублей.

В роли наставников проекта выступают звезды российской эстрады, которые проведут своих воспитанников от первого до последнего эфира.

В четвертом выпуске третьего сезона шоу рязанка исполнила песню «День опять погас» Анжелики Варум. За 16-летнюю участницу можно проголосовать в официальной группе телеканала «СТС Love» «ВКонтакте».

Выступление рязанки можно посмотреть с 16 минуты


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