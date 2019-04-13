Рязанка поборется за миллион в шоу на СТС

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
16-летняя рязанка Полина Богатенкова стала участницей шоу «Битва талантов» на СТС. Девочка поборется за миллион рублей.
В роли наставников проекта выступают звезды российской эстрады, которые проведут своих воспитанников от первого до последнего эфира.
В четвертом выпуске третьего сезона шоу рязанка исполнила песню «День опять погас» Анжелики Варум. За 16-летнюю участницу можно проголосовать в официальной группе телеканала «
Выступление рязанки можно посмотреть с 16 минуты
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец пожаловался на незаконную треногу на окраине города. Видео
|
cледующая новость →В Кузбассе поезд отрезал мужчине голову. Фото
«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»