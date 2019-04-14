Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани

В воскресенье, 14 апреля, в Рязани открылся новый фитнес-клуб «Кислород». На торжество приехал политик, первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды и чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Поздравляю каждого, кто пришел и кто еще придет в этот клуб. Мы по ошибке нажали на лифте на 8 этаж и тоже попали к вам. Очень хочется, чтобы этот клуб жил как можно дольше и в него ходило много людей. Сегодня фитнес-центры растут как грибы, так как после работы стало модно ходить не „на диван“, а в спортзал», — отметил политик.

«Где здоровый образ жизни, там и Валуев», — добавил он и разрезал символическую красную ленточку, расписавшись на ней.

Помимо этого, Николай Валуев оставил автограф на боксерских перчатках. Левую оставили в клубе, а правую разыграли в конкурсе рисунков между гостями.

За полминуты каждому из трех участников конкурса нужно было нарисовать логотип клуба. Трудностью для рязанцев стало то, что на руку была надета боксерская перчатка. Победителя выбрал Валуев. Остальным вручили перчатки-сувениры.

Клуб располагается на двух этажах общей площадью более 600 квадратных метров. Для гостей открыты современный тренажерный зал, отдельные зоны для занятий кросс-фитом, беговыми дорожками, а также два многофункциональных зала для групповых тренировок по таким направлениям, как пилатес, йога, памп (Pump), зумба (Zumba), табата (Tabata), пор де бра (PortDeBras) и функциональный тренинг.

Также большой интерес у рязанцев вызвали занятия по сайклу (Cycle). Это упражнения на стационарном облегченном велотренажере, где можно регулировать тип езды: подъем, спуск, имитацию езды по песку, сырой и вязкой почве.

В беседе с корреспондентом RZN.info организаторы отметили, что сейчас в Рязани нужно уделить особое внимание созданию доступных условий и предоставлению площадки для тренировок молодежи. Так, в фитнес-клубе будут работать детские спортивные направления и секции, в частности, бокс.