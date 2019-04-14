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В Окском заповеднике проснулись тритоны. Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Элина Антонюк рассказала, что после зимовки они появляются одними из первых среди земноводных и сразу отправляются к водоемам для размножения.
В Рязанской области встречаются обыкновенный и гребенчатый тритоны. Первый вырастает до шести сантиметров в длину, второй — до двенадцати. У обыкновенного коричневый окрас и желто-оранжевое пятнистое брюхо. Гребенчатый же черного цвета с выраженной зернистостью кожи и ярким оранжевым брюхом с крупными черными пятнами. У самцов в период размножения формируется гребень вдоль тела, который служит дополнительным органом дыхания, а на пальцах задних лап появляются лопастные оторочки.
«Оплодотворению предшествуют причудливые брачные церемонии. Животные плавают парами, то сближаются, прижимаясь друг к другу, то расходятся, и самец быстро бьет хвостом, нередко ударяя и самку», — пояснила Элина Антонюк.
Тритоны откладывают в среднем 150-200 яиц, которые прикрепляются к листьям водных растений.
«Личинка гребенчатого тритона напоминает сказочное существо — хрупкое создание с причудливо разросшимися наружными жабрами и с белой в черных пятнах оторочкой хвостового плавника, заканчивающегося длинной нитью», — отметила сотрудник заповедника.
Эмбриональное и личиночное развитие тритонов длится три месяца. Взрослые особи покидают водоем в конце июня-июле. Они предпочитают заросшие места. Зимуют тритоны в пнях, опавшей листве, норах грызунов и погребах.
В естественных условиях эти земноводные живут 10-14 лет, в неволе — 28-30 лет. Они могут регенерировать разные органы.
«Численность обоих видов тритонов в Окском заповеднике значительно снизилась по сравнению с 70-ми годами прошлого века, в последние годы встречи носят единичный характер, — констатировала Антонюк. — Основная причина снижения численности — пересыхание нерестовых водоемов из-за низкого уровня воды при паводках».
Фото Элины Антонюк
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