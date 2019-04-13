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15:45, 13 апреля 2019 338
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Опубликованы доходы депутатов Госдумы от Рязанской области за 2018 год

Опубликованы доходы депутатов Госдумы от Рязанской области за 2018 год

Стали известны доходы депутатов Госдумы от Рязанской области за 2018 год. Данные опубликовали на сайте законодательного органа.

Первый заместитель председателя комитетa Госдумы Андрей Красов заработал за год 5 908 739,14 рубля, две квартиры площадью 31,90 и 65 квадратных метров. Его супруга — 549553,16. В ее собственности квартиры 31,90 и 65 квадратных метров, а также автомобиль Volkswagen Jetta.

Первый заместитель председателя комитетa Госдумы Александр Шерин заработал 4 803 711,72 рубля. У Шерина есть дачный участок площадью 3000 квадратных метров, земельный участок площадью 750 квадратных метров, дом площадью 37,80 квадратных метров, квартиры площадью 135,30 квадратных метров. В пользовании депутата также находится квартира площадью 224 квадратных метра. Доход супруги Шерина — 1 762 026,00. В ее собственности земельный участок площадью 750 квадратных метров, квартира (135 квадратных метров), в пользовании также квартира (224 квадратных метра).

У двух из детей Шерина также есть квартиры и земельные участки, у одного из детей — только земельный участок (750 квадратных метров). В пользовании детей квартира (224 квадратных метра).

Председатель комитетa Госдумы Андрей Макаров получил 4 855 930,67 рубля. В собственности квартира площадью 53 квадратных метра и автомобиль Leksus LS 460.

Член комитета Госдумы Елена Митина заработала 4 797 264,20 рубля. В ее собственности квартира площадью 57,10 квадратных метров и гараж (24,70 квадратных метров), а также автомобиль Volkswagen Polo. В пользовании две квартиры (86,60 и 44,60 квадратных метров), а также гараж (24 квадратных метра).


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