Опубликованы доходы депутатов Госдумы от Рязанской области за 2018 год

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Стали известны доходы депутатов Госдумы от Рязанской области за 2018 год. Данные опубликовали на
Первый заместитель председателя комитетa Госдумы Андрей Красов заработал за год 5 908 739,14 рубля, две квартиры площадью 31,90 и 65 квадратных метров. Его супруга — 549553,16. В ее собственности квартиры 31,90 и 65 квадратных метров, а также автомобиль Volkswagen Jetta.
Первый заместитель председателя комитетa Госдумы Александр Шерин заработал 4 803 711,72 рубля. У Шерина есть дачный участок площадью 3000 квадратных метров, земельный участок площадью 750 квадратных метров, дом площадью 37,80 квадратных метров, квартиры площадью 135,30 квадратных метров. В пользовании депутата также находится квартира площадью 224 квадратных метра. Доход супруги Шерина — 1 762 026,00. В ее собственности земельный участок площадью 750 квадратных метров, квартира (135 квадратных метров), в пользовании также квартира (224 квадратных метра).
У двух из детей Шерина также есть квартиры и земельные участки, у одного из детей — только земельный участок (750 квадратных метров). В пользовании детей квартира (224 квадратных метра).
Председатель комитетa Госдумы Андрей Макаров получил 4 855 930,67 рубля. В собственности квартира площадью 53 квадратных метра и автомобиль Leksus LS 460.
Член комитета Госдумы Елена Митина заработала 4 797 264,20 рубля. В ее собственности квартира площадью 57,10 квадратных метров и гараж (24,70 квадратных метров), а также автомобиль Volkswagen Polo. В пользовании две квартиры (86,60 и 44,60 квадратных метров), а также гараж (24 квадратных метра).
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