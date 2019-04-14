Скончался рязанский футбольный тренер Игорь Тарасов

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В воскресенье, 14 апреля, умер тренер детско-юношеских футбольных команд спортивной школы олимпийского резерва ЦСК Игорь Тарасов. Об этом сообщила «
С 1979 по 1985 годы Тарасов провел 52 игры за рязанский «Спартак», после профессиональной карьеры работал администратором клубов «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Спартак» (Луховицы), «Рязань».
В 2009—2010 годы был тренером ФК «Звезда» (Рязань).
В 90-е годы рязанская команда «Феникс» под его руководством выиграла на турнире в США, обыграв клубы нескольких штатов.
В последние годы Тарасов тренировал детей и юношей спортивной школы ЦСК.
В 2006 году его назначили главным тренером сборной Рязанской области.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».