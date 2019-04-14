Рязанский депутат предложил чиновникам флешмоб в поддержку городского транспорта

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Депутат Рязанской Гордумы Алексей Захаров предложил чиновникам флешмоб в поддержку городского транспорта. Он рекомендовал им временно отказаться от личных и служебных машин.
«Для того, чтобы городская власть почувствовала на себе, что такое пользоваться общественным транспортом, предлагаю запустить флешмоб и заставить городских чиновников хотя бы на протяжении недели передвигаться на муниципальном транспорте, отказаться от своих служебных, да и личных машин и ездить на троллейбусах и автобусах», — сказал Захаров.
По его мнению, это поможет чиновникам узнать, в каком состоянии находится общественный транспорт. Кроме того, во время поездок с ними смогут пообщаться горожане.
Захаров пообещал неделю передвигаться на городском транспорте.
Кроме того, в ролике депутат выразил сомнение в успехе
«Кстати, по поводу объединения: в 2010 году был объединенный рязанский трамвай и троллейбус. Тогда существовало так называемое ТТУ — троллейбусно-трамвайное управление. Ничего не напоминает? Трамвай в 2010 году как раз ликвидировали. Судя по всему, по этому пути пойдут и с автобусом», — считает Алексей Захаров.
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