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21:40, 13 апреля 2019 617
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Рязанец пожаловался на незаконную треногу на окраине города. Видео

Рязанец пожаловался на незаконную треногу на окраине города. Видео

Рязанец пожаловался на незаконную треногу на окраине города. Ролик на YouTube опубликовал Александр Акинчев.

Он указал, что на Восточной окружной дороге установлен знак ограничения скорости до 40 километров в час.

Сразу после перекрестка действие знака прекращается, однако далее на дороге установлена тренога.

По словам автора видео, камера фиксирует превышение скорости выше 40 километров в час, что является незаконным.

«Так воруют деньги у населения», — подытожил рязанец.


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