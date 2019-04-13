Рязанка покинула шоу голос «Голос. Дети». Видео

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12-летняя рязанка Мария Тюрютикова покинула шоу «Голос. Дети» после этапа поединков. Выпуск с ее участием вышел в эфир в пятницу, 12 апреля.
Три участницы исполнили песню Take Me To Church ирландского музыканта Hozier.
После выступления наставница рязанки Светлана Лобода назвала ее «волшебной девчонкой», но сделала выбор в пользу другой участницы Микеллы Абрамовой.
Напомним, во время отборочного тура Тюрютикова
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