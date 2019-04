Рязанка покинула шоу голос «Голос. Дети». Видео

12-летняя рязанка Мария Тюрютикова покинула шоу «Голос. Дети» после этапа поединков. Выпуск с ее участием вышел в эфир в пятницу, 12 апреля.

Три участницы исполнили песню Take Me To Church ирландского музыканта Hozier.

После выступления наставница рязанки Светлана Лобода назвала ее «волшебной девчонкой», но сделала выбор в пользу другой участницы Микеллы Абрамовой.