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18:01, 13 апреля 2019 663
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На пожаре в Путятине погиб 35-летний мужчина

На пожаре в Путятине погиб 35-летний мужчина

На пожаре в Путятине погиб мужчина 1983 года рождения. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место происшествия выезжали пять пожарных на пяти автомобилях.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в субботу, 13 апреля, в 9:38.


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