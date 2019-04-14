Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:33, 14 апреля 2019 489
 0    0

Любимов открыл всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля»

Любимов открыл всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля»

Фото: Правительство Рязанской области

В субботу, 13 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов открыл всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Глава области отметил значимость соревнований и назвал их одним из самых заметных событий в спортивном календаре региона.

Любимов подчеркнул, что тхэквондо активно развивается в Рязанской области.

«Мы стремимся оказывать всестороннюю поддержку развитию силовых единоборств, составляющими которых является дисциплина, техника и бойцовский дух. Главная задача — создать условия для занятий спортом, привить подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни, стремление к спортивным достижениям и рекордам», — сказал губернатор.

Во всероссийских соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского Кремля» участвуют 1500 спортсменов из 50 регионов страны.

В состав команды Рязанской области входят около 150 человек, в числе которых такие именитые тхэквондисты, как Андрей Канаев, Илья Юшкин, Даниил Кувалов, Владлен Миняев, Егор Скороплетов, Светлана Бурмистрова, Анастасия Косьяненко и Дарья Замятина.

Участие в соревнованиях дает возможность спортсменам получить звания «Мастер спорта» и «Кандидат в мастера спорта», а также рейтинговые баллы для жеребьевки на Первенстве России. Состязания завершатся 15 апреля.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания

Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания 5

Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 74 447
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 37 315
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 31 марта 2019 20 761
На Бали погибла россиянка 1
16:06, 10 апреля 2019 20 688
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
20:17, 1 апреля 2019 17 350
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум