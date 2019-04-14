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Фото: Правительство Рязанской области
В субботу, 13 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов открыл всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля». Об этом сообщил
Глава области отметил значимость соревнований и назвал их одним из самых заметных событий в спортивном календаре региона.
Любимов подчеркнул, что тхэквондо активно развивается в Рязанской области.
«Мы стремимся оказывать всестороннюю поддержку развитию силовых единоборств, составляющими которых является дисциплина, техника и бойцовский дух. Главная задача — создать условия для занятий спортом, привить подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни, стремление к спортивным достижениям и рекордам», — сказал губернатор.
Во всероссийских соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского Кремля» участвуют 1500 спортсменов из 50 регионов страны.
В состав команды Рязанской области входят около 150 человек, в числе которых такие именитые тхэквондисты, как Андрей Канаев, Илья Юшкин, Даниил Кувалов, Владлен Миняев, Егор Скороплетов, Светлана Бурмистрова, Анастасия Косьяненко и Дарья Замятина.
Участие в соревнованиях дает возможность спортсменам получить звания «Мастер спорта» и «Кандидат в мастера спорта», а также рейтинговые баллы для жеребьевки на Первенстве России. Состязания завершатся 15 апреля.
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