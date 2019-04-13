За год самый богатый депутат рязанской облдумы заработал больше ста миллионов

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Опубликованы доходы депутатов рязанской облдумы за 2018 год. Данные появились на
Самым богатым депутатом, как и в предыдущие несколько лет, стал гендиректор ООО «Агромолкомбинат „Рязанский“» Станислав Подоль, который задекларировал 107 млн 202 тысяч 65 рублей, что почти на 6 млн больше, чем в прошлом году.
В его владении два автомобиля Porsche Cayenne, Mercedes-Benz S 500, Porsche 911 turbo, два мотоцикла и прицеп. На втором месте оказался руководитель ООО «Авангард» Георгий Свид с доходом в 52 млн 973 тысяч 693 рублей.
Меньше всего заработали Александр Глазунов (497 тысяч 500 рублей) и Галина Гнускина (372 тысячи 757 рублей). В собственности Глазунова автомобиль BMW X6, лодка «Казанка 5М4», лодка «Скат S», а также прицеп, у Гнускиной — автомобиль Nissan Qashqai.
Председатель облдумы Аркадий Фомин задекларировал 2 млн 702 тысячи 574 рублей, что почти на 300 тысяч больше дохода прошлого года. В собственности Фомина несколько земельных участков, квартира площадью 129,6 квадратных метра и нежилое помещение (14,6 квадратных метра).
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