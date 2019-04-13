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17:08, 13 апреля 2019 512
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За год самый богатый депутат рязанской облдумы заработал больше ста миллионов

За год самый богатый депутат рязанской облдумы заработал больше ста миллионов

Опубликованы доходы депутатов рязанской облдумы за 2018 год. Данные появились на сайте представительного органа.

Самым богатым депутатом, как и в предыдущие несколько лет, стал гендиректор ООО «Агромолкомбинат „Рязанский“» Станислав Подоль, который задекларировал 107 млн 202 тысяч 65 рублей, что почти на 6 млн больше, чем в прошлом году.

В его владении два автомобиля Porsche Cayenne, Mercedes-Benz S 500, Porsche 911 turbo, два мотоцикла и прицеп. На втором месте оказался руководитель ООО «Авангард» Георгий Свид с доходом в 52 млн 973 тысяч 693 рублей.

Меньше всего заработали Александр Глазунов (497 тысяч 500 рублей) и Галина Гнускина (372 тысячи 757 рублей). В собственности Глазунова автомобиль BMW X6, лодка «Казанка 5М4», лодка «Скат S», а также прицеп, у Гнускиной — автомобиль Nissan Qashqai.

Председатель облдумы Аркадий Фомин задекларировал 2 млн 702 тысячи 574 рублей, что почти на 300 тысяч больше дохода прошлого года. В собственности Фомина несколько земельных участков, квартира площадью 129,6 квадратных метра и нежилое помещение (14,6 квадратных метра).


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