Умер ведущий преподаватель рязанского музколледжа

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В пятницу, 12 апреля, скончался ведущий преподаватель, председатель ПЦК «Сольного и хорового народного пения» Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых Александр Надейкин. Об этом сообщил сайт регионального минкультуры.
За годы работы в колледже подготовил большое количество специалистов, которые многократно были удостоены званий лауреатов и дипломантов многих престижных международных, всероссийских, региональных конкурсов, принимали участие в Молодежных Дельфийских играх России.
С 2010 года учащиеся и студенты Надейкина становились обладателями именных стипендий губернатора Рязанской области «Юные дарования», выигрывали премию президента.
В 2013 году Надейкин завоевал гран-при на втором областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель — ученик».
Надейкин входил в состав жюри зональных, областных, городских, региональных и межрегиональных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов.
С 2011 года Надейкин был руководителем образцового коллектива Рязанской области ансамбля народной песни «Пересвет».
Надейкин был лауреатом премии фонда «Меценаты Столетия» (2010), получил почетную грамоту Министерства культуры России в 2010, медалью имени Г. В. Свиридова «Наше наследие» от общественной организации «Россия Православная» и Петровской грамотой «За большие достижения на Международных конкурсах» в (Сочи, 2012), памятный знак губернатора Рязанской области «За наивысшие достижения» (Рязань 2013), знак губернатора Рязанской области «За усердие» (2014), почетную грамоту губернатора Рязанской области (2016).
Министерство культуры и туризма Рязанской области выразило искренние соболезнования семье и близким.
Фото с сайта дворца культуры «
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