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12:23, 13 апреля 2019 763
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Защита ректора РГУ попросила прекратить его уголовное преследование

Защита ректора РГУ попросила прекратить его уголовное преследование

Защита арестованного ректора РГУ имени Есенина Андрея Минаева направила ходатайство в Московский следственный отдел о прекращении уголовного преследования подзащитного. Об этом в субботу, 13 апреля, RZN.info сообщил адвокат ректора РГУ Эдуард Видакас.

Защитник считает, что состава преступлений нет и просит следствие прекратить уголовное преследование по предъявленному обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

Напомним, ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали 1 апреля.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. В среду, 3 апреля, суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил задержание.

В пятницу, 5 апреля, суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В итоге суд закончился арестом. Позже защита его обжаловала.


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