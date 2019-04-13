Защита ректора РГУ попросила прекратить его уголовное преследование

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Защита арестованного ректора РГУ имени Есенина Андрея Минаева направила ходатайство в Московский следственный отдел о прекращении уголовного преследования подзащитного. Об этом в субботу, 13 апреля, RZN.info сообщил адвокат ректора РГУ Эдуард Видакас.
Защитник считает, что состава преступлений нет и просит следствие прекратить уголовное преследование по предъявленному обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).
Напомним, ректора
По версии следствия, руководство вуза
Проректора РГУ Кирьянову
В пятницу, 5 апреля, суд над ректором
В итоге суд
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