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125 лет со дня рождения Есенина и смертельные ДТП. Главные новости выходных, 3-4 октября
Вспомним главные события минувшего уикенда.

Вспомним главные события минувшего уикенда.

В Константинове отметили 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. Гостей мероприятия поздравил Сергей Безруков.

Ко дню рождения поэта провели конкурс его двойников «Похож на Есенина».

В Клепиковском районе сгорела Истокская больница. Погибли две женщины. Проверки начали в прокуратуре и следкоме. С места разбора завалов появились фото.

Серьезный пожар произошел в Сасове. ЧП прокомментировали в МЧС.

В Московском районе в Рязани загорелась хозпостройка. В Ряжске сгорел автомобиль, погиб человек.

В ночь на субботу под Рязанью произошло серьезное ДТП.

В центре Рязани перевернулась «семерка». Очевидцы назвали виновника ДТП. Под Рязанью «БМВ» врезалась в «Ладу». В Сасове сбили женщину. Она скончалась.

В Приокском столкнулись Toyota Rav4 и «девятка». Аварию прокомментировали в полиции.

В Рязани насмерть разбился мотоциклист. С места появилось видео. В Ряжске насмерть сбили пешехода.

Под Рязанью образовалась крупная пробка из-за аварии.

Бывшая пленница «скопинского маньяка» дала интервью НТВ.

Санавиация доставила в Рязань двухлетнего ребенка.

В Рязань приехал Олег Майами. Он опубликовал фото с рязанской поклонницей.

Рязанский школьник поучаствовал в шоу на федеральном канале.