125 лет со дня рождения Есенина и смертельные ДТП. Главные новости выходных, 3-4 октября

Вспомним главные события минувшего уикенда.
В Константинове отметили 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. Гостей мероприятия поздравил Сергей Безруков.
Ко дню рождения поэта провели конкурс его двойников «Похож на Есенина».
В Клепиковском районе сгорела Истокская больница. Погибли две женщины. Проверки начали в прокуратуре и следкоме. С места разбора завалов появились фото.
Серьезный пожар произошел в Сасове. ЧП прокомментировали в МЧС.
В Московском районе в Рязани загорелась хозпостройка. В Ряжске сгорел автомобиль, погиб человек.
В ночь на субботу под Рязанью произошло серьезное ДТП.
В центре Рязани перевернулась «семерка». Очевидцы назвали виновника ДТП. Под Рязанью «БМВ» врезалась в «Ладу». В Сасове сбили женщину. Она скончалась.
В Приокском столкнулись Toyota Rav4 и «девятка». Аварию прокомментировали в полиции.
В Рязани насмерть разбился мотоциклист. С места появилось видео. В Ряжске насмерть сбили пешехода.
Под Рязанью образовалась крупная пробка из-за аварии.
Бывшая пленница «скопинского маньяка» дала интервью НТВ.
Санавиация доставила в Рязань двухлетнего ребенка.
В Рязань приехал Олег Майами. Он опубликовал фото с рязанской поклонницей.
Рязанский школьник поучаствовал в шоу на федеральном канале.