Любимов поздравил рязанцев со 125-летием Есенина

Праздник отметили в государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново.

В субботу, 3 октября, Николай Любимов поздравил рязанцев со 125-летием со дня рождения Сергея Есенина на празднике поэзии «Русь моя, милая родина». Мероприятие прошло в государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново.

Губернатор рассказал о реализованных проектах, связанных с сохранением памяти великого поэта. В музее-заповеднике Есенина отремонтировали дома Дорожкиных и Минаковых, летнюю эстраду, воссоздали оранжерею, баню, каретный сарай.

Помимо этого, там открылись новые экспозиции, запустили ряд проектов, которые позволят музею продолжить научно-исследовательскую работу.

«Еще раз поздравляю всех со 125-летием Сергея Есенина. Это большой праздник, который является знаковым событием для всей российской культуры. Вместе с нами, я уверен, его отмечают во многих странах, где любят и ценят творчество нашего земляка», — сказал Любимов.

Также на мероприятии Николай Любимов наградил знаком губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина» работников культуры и искусства. На концерте, посвященном празднованию, выступил народный артист РФ Сергей Безруков.