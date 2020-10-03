Рязанские следователи организовали проверку после гибели двух женщин на пожаре
Они осматривают место происшествия.
На пожаре в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района погибли две женщины 1937 и 1951 годов рождения, сообщил
Пожар уничтожил рядом стоящее здание участковой больницы.
Следователи организовали проверку по данному факту. Они осматривают место происшествия.
Напомним, в деревне Ершовские выселки загорелся жилой деревянный дом, в котором проживает девять человек. Позже огонь перекинулся на здание поликлиники. Также существовала угроза возгорания соседних домов.
На место выезжали 43 спасателя и 18 расчетов.
Ранее очевидцы заявили о двух погибших.