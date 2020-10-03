Рязанские следователи организовали проверку после гибели двух женщин на пожаре

Они осматривают место происшествия.

На пожаре в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района погибли две женщины 1937 и 1951 годов рождения, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Пожар уничтожил рядом стоящее здание участковой больницы.

Следователи организовали проверку по данному факту. Они осматривают место происшествия.

Напомним, в деревне Ершовские выселки загорелся жилой деревянный дом, в котором проживает девять человек. Позже огонь перекинулся на здание поликлиники. Также существовала угроза возгорания соседних домов.

На место выезжали 43 спасателя и 18 расчетов.

Ранее очевидцы заявили о двух погибших.