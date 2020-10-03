Власти подтвердили гибель людей на пожаре в рязанской деревне

Погибли жильцы дома

Глава администрации Екшурского сельского поселения Олег Закалюкин в беседе с корреспондентом РЗН. инфо подтвердил информацию о жертвах в пожаре, который произошел в больнице в деревне Ершовские выселки.

По его словам, погибли жильцы дома, который загорелся изначально. После этого огонь перекинулся на больницу.

Число жертв уточняется.

Напомним, в деревне Ершовские выселки загорелся жилой деревянный дом, в котором проживает девять человек. Позже огонь перекинулся на здание поликлиники. Также существовала угроза возгорания соседних домов.

На место выезжали 43 спасателя и 18 расчетов.

Ранее очевидцы заявили о двух погибших.